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Общество14 апреля 2021 16:27

Первый заминистра сельского хозяйства Красноярского края объяснил нехватку сахара

По его словам, ажиотаж подняли производители
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Первый заминистра сельского хозяйства Красноярского края объяснил нехватку сахара

Первый заминистра сельского хозяйства Красноярского края объяснил нехватку сахара

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин так прокомментировал ситуацию с ажиотажем вокруг сахара и его ограничение в торговых сетях. По его словам, дефицита сахара в крае нет. Однако из-за неправильных действий производителей торговые сети столкнулись с проблемой – на складах товар закончился, а новые партии заводы не отпускают – ждут субсидий из бюджета.

Добавим, что с 1 апреля и до 30 сентября производители сахара смогут получать по 5 рублей на 1 кг продукта при условии, что будут отпускать его по фиксированной оптовой цене 36 рублей за килограмм. А производители подсолнечного масла – по 10 рублей на литр при отпускной цене 95 рублей.

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В марте красноярцы обратили внимание, что в магазинах возросла цена на сахар. Где-то на рубль, а где-то на все пять. А затем он и вовсе пропал. Точнее пропал востребованный и доступный сахар-песок. Коробки с дорогим рафинадом по-прежнему стоят на полках, а привычного россыпного песка – или нет совсем, или же в ограниченном количестве (подробнее).