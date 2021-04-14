В Хакасии владелица опасного батута снимает с себя вину за травмы ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии владелица опасного аттракциона категорически не признает свою вину за травмы пострадавшего малолетнего ребенка. Ее позицию можно описать так: «Не виноватая я, он сам свалился». ЧП произошло летом 2018 года в городе Черногорске. Женщина оформилась как частный предприниматель, получила разрешение на оказание детских развлекательных услуг. В парке установила аттракционы.

Однако она упустила один важный момент – требования к безопасности: надувная горка должна иметь ограждение, а вокруг нее, куда потенциально может упасть ребенок, должно лежать специальное покрытие, смягчающее последствия ударов. В результате один из малышей свалился с высоты на землю и получил серьезную травму.

Суд первой инстанции признал предпринимательницу виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Приговор – 1,5 года лишения свободы условно и испытательный срок 1 год. Плюс она должна выплатить компенсацию морального вреда.

Гражданка обжаловала приговор в Верховном суде Республике Хакасия. Требовала оправдать ее (тогда и ущерб платить не придется). Но апелляция была отклонена, приговор остался без изменения, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской прокуратуры.