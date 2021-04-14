Смогут ли красноярцы вернуть деньги за сгоревшие путевки в Турцию и Танзанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Отмена рейсов в Турцию и Танзанию стала неприятной новостью для жителей Красноярского края, которые планировали в ближайшем будущем улететь на отдых на теплые моря. Там – высокие показатели заболевания коронавирусом, а тут – проблемы: что делать с путевками, как вернуть деньги.

При ухудшении условий путешествия турист имеет право потребовать от туристической компании расторгнуть или изменить договор без обращения в суд, цитирует «Проспект Мира» специалистов краевого управления Роспотребнадзора. Вариантов несколько:

- заменить направления на альтернативные, при этом не меняя дат;

- перенести путешествие на другой срок;

- выбрать другое место отдыха в любые удобные для туриста даты.

Возможно, турагенты могут предложить иные альтернативные решения, подходящие для обеих сторон. А вот по поводу того, можно ли вернуть деньги – да, это можно. Но это сложно. Многие еще с прошлого года не могут это сделать. Вот что рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Марина Ю:

- Мы приобретали семейный тур во Вьетнам на весну прошлого года. Но границы закрыли, мы остались на карантине. Написали заявление на возврат уплаченных средств. Нам предлагали несколько вариантов замены, мы отказались. И только недавно нам вернули деньги. И только лишь потому, что в путевку вписана 70-летняя родственница. Она по возрасту входит в группу риска, лететь ей за границу не рекомендуется. А ведь многие наши знакомые до сих пор еще не решили эту проблему.