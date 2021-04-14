Жительница Красноярска наездила по выделенным линиям на 100 тысяч рублей штрафа Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска накопила штрафов за езду по выделенным линиям на 100 тысяч рублей. Делала она это случайно или же нарочно сворачивала на полупустую полосу для автобусов, чтобы не стоять в пробках, не уточняется. Факт тот, что таких нарушений у нее набралось 51 (а может и больше, потому как камеры видеофиксации установлены еще не на всех участках).

Гражданке приходили уведомления от ГИБДД, но она их игнорировала. И тогда за дело взялись судебные приставы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, на принадлежавшую злостной нарушительнице «Мазду Демио» наложили арест. Если она не оплатит штрафы плюс 7 % исполнительского сбора, автомобиль будет продан, а деньги пройдут в счет погашения задолженности.

Как показывает практика, арест – самая эффективная мера воздействия на должников. В текущем году красноярскими судебными приставами был наложен арест на 37 транспортных средств и уже взыскано более 1,6 миллиона рублей задолженности.