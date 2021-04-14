Фото ДТП с автозаком в Норильске 14 апреля 2021 появились в сети

Авария произошла на въезде в город. «КП-Красноярск» публикуем ДТП с автозаком в Норильске 14 апреля 2021.

Фото ДТП с автозаком в Норильске 14 апреля 2021 появились в сети

Информацию об аварии «Комсомолке» подтвердили в ГУФСИН по Красноярскому краю. В ДТП попал автозак, перевозивший заключенных в аэропорт для отправки в Красноярск.

Фото ДТП с автозаком в Норильске 14 апреля 2021 появились в сети

По предварительным данным, в автозаке перевозились осужденные за различные преступления. Они должны отбывать наказание, как в колонии Красноярского края, так и за пределами региона. До места назначения автозак не доехал, вылетев с трассы и завалившись на бок.

Добавим, что в Норильске, как и на всем севере края, сейчас зима – на трассе отмечаются гололед и плохая видимость. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Пострадали 5 человек.

Фото ДТП с автозаком в Норильске 14 апреля 2021 появились в сети

По данным гидрометцентра, в среду 14 апреля в Норильске днем около -5 градусов, снегопад и порывы северо-западного ветра – до 4 метров в секунду.

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По данным «Комсомольской правды»-Красноярск, это был спец. автомобиль, который перевозил осужденных, сначала в аэропорт, потом этапировать в Красноярск (Красноярский край – один из регионов с наибольшим количеством колоний в стране). (подробнее)