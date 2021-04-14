В Красноярске расширят сеть электрозарядных станций

Подписание соглашения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют расширить сеть электрозарядных станций и создать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта.

Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве по развитию электрозарядной инфраструктуры в Красноярском крае сегодня, 14 апреля, в рамках деловой части Красноярского экономического форума подписали «Россети Сибирь», СГК, ГК «Медведь Холдинг» и СФУ. Взаимодействие сторон, в первую очередь, будет направлено на улучшение экологической ситуации. По данным министерства экологии края, более 40% от всех выбросов в Красноярске от передвижных источников транспорта.

Взаимодействие сторон, подписавших соглашение, будет направлено на улучшение экологической ситуации Фото: Мария ЛЕНЦ

- Развитие электрозарядной инфраструктуры сегодня можно считать социальным вопросом, так как воздействие на окружающую среду растет с каждым годом. Подписанное соглашение объединит наши усилия и приблизит развитие региона к международным стандартам, - отметил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов. – Сегодня в городе работают три электрозаправочных станции, они обслуживают 200 автомобилей. В планах увеличение числа электрозаправок до 32 для 4000 машин. Потенциал развития рынка велик, а развитие экологически чистого транспорта и зарядной инфраструктуры сократит вредные выбросы в атмосферу.

Существующую в городе инфраструктуру можно считать некоторым ограничением для роста количества электроавтомобилей.

- Нужны заправки в спальных районах, возле торговых центров, на трассах. Тем более, судя по тому, как развиваются территории на западе нашей страны, за рубежом, мы прогнозируем рост количества электроавтомобилистов в ближайшие 5-7 лет в 10-15 раз, - продолжил Дмитрий Моченов. – Поэтому мы утвердили концепцию электрозаправочной инфраструктуры, благодаря которой за несколько лет увеличим количество заправок в городах и на трассах до 100 единиц. На днях откроем заправку на территории СФУ.

Дмитрий Моченов Фото: Мария ЛЕНЦ

В компании делают акцент на быстрые заправки, на которых два и более автомобиля смогут за 20-30 минут наполнить электроаккумулятор до 80-90% и продолжить путь.

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев считает, что соглашение фиксирует начало большой работы на будущее.

- Зона ответственности университета – экспертное и научное сопровождение создания сети зарядных станций для электротранспорта, подготовка кадров для их обслуживания, - рассказал Максим Румянцев. – Совместная работа бизнеса и высшей школы позволит создать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Красноярске и Красноярском крае и реализовать тренд по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду.

В СГК считают, что совместный проект дополнит мероприятия, которые проводят энергетики в области улучшения экологии.

- Красноярск удачно подходит для реализации проекта. Здесь достаточно электроэнергии и хорошая обеспеченность инженерными кадрами, - сказал заместитель генерального директора - директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. - Сегодняшнее соглашение – фиксация намерений разных участников, которые признают проект актуальным и важным, и готовы работать над его осуществлением.

Потенциал развития электрозарядной инфраструктуры

Группа компаний «Медведь Холдинг» также готова участвовать в популяризации экотранспорта, оказывать сервисное и техническое обслуживание.

- Электромобили становятся более доступными для российских клиентов. В 2021 году начинается производство BMW серии iX и модели i4, планы по электромобилям в России есть и у Hyundai. Поэтому создание инфраструктуры, подготовка специалистов для техобслуживания – важный элемент в распространении электромобилей, - считает генеральный директор ГК «Медведь Холдинг» Николай Бяков.