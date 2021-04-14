Еще 119 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 119 человек. Общее число случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае – 68 478. Темп прироста заболеваемости коронавирусом, по данным регионального Роспотребнадзора, солставляет – 0,2%.

Число выздоровевших за сутки стабильно меньше сотни. За сутки от коронавируса вылечились еще 90 пациентов. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 63 247 человек. Число активных случаев – 5 231.

Продолжается и прирост летальных случаев. За сутки жертвами коронавирса стали еще 12 человек. За все время от COVID-19 скончались 3 319 человек.

Фото: оперштаб Красноярского края

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 17 132 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 191 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 570 629, из них за последние сутки 3 766, - добавили в оперштабе Красноярского края.