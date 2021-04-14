В Железногорске иномарка во дворе сбила коляску с 9-месячным ребенком

В Железногорске иномарка сбила коляску с ребенком. Фото: ГИБДД Железногорска

Госавтоинспекторы Железногорска проводят проверку ДТП, которое произошло в минувшее воскресенье 11 апреля во дворе многоэтажки на проспекте Ленинградском. По предварительным данным днем жительница дома вывезла 9-месячного малыша на прогулку. Он находился в коляске. В этот момент водитель «Тойоты» двигался вдоль подъездов задним ходом. Коляску он не заметил, наехал на нее и перевернул.

Все могло бы закончиться плачевно, если бы не ремни безопасности, которыми мама предусмотрительно пристегнула малыша. Он получил незначительные травмы, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

В ГИБДД напоминают, что во дворах жилых домов пешеходы, в том числе и малыши в колясках, имеют преимущество. Автомобилист должен был трижды убедиться, что на его пути никого нет, особенно потому, что двигался задним ходом. Решение по этому ДТП будет после результатов проверки.

Между тем в соцсетях мнения разделились. Одни ругают водителя, а другие – маму, которая сама не убедилась в безопасности своего малыша.