Красноярскому краю на развитие транспортной системы добавят 2 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому краю на развитие транспортной системы добавят из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края доложил министр финансов Владимир Бахарь. И уточнил, что более 1миллиарда рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, которые регион получит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Еще часть денег, которые были запланированы в 2022 – 2023 годах, тоже федеральных, поступят уже нынче. Они предназначены на строительство Высокогорского моста в Енисейском районе и двух дорог к нему.

Плюс продолжится внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением – это еще 136 миллионов рублей. Благодаря этим системам должна решиться проблема с пробками на дорогах Красноярска.

Помимо краевого центра получат средства другие города и районы края: около 289 миллионов рублей на содержание дорог и около 295 миллионов – на организацию работы паромных переправ и наплавных мостов. Еще 100 миллионов пойдут на покупку 30 новых комфортабельных междугородних автобусов.