Красноярский предприниматель нанес ущерб мировым брендам на 2 миллиона рублей

Красноярский предприниматель нанес ущерб мировым брендам. Фото: пресс-служба полиции

Предприниматель из города Минусинска, что на юге Красноярского края, нанес материальный ущерб мировым производителям спортивной одежды и обуви на 2 миллиона рублей. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Если вина будет доказана, 40-летнему бизнесмену грозит до 2 лет лишения свободы.

Вышли на магазин с контрафактными товарами сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции минусинского отдела полиции. Нашли в наличии кроссовки, спортивные костюмы. Качество – очень далекое от премиум-класса. Зато наклейки самые брендовые, мировые. Изъяли 79 единиц.

Несмотря на то, что факт подделки налицо, следователи, прежде чем предъявлять обвинение, связались с правообладателями. Была назначена экспертиза, которая подтвердила: оригиналу не соответствует, следовательно – пиратская подделка, а товарные знаки нанесены незаконно. Кроссовки – «на полигон и под бульдозер», а продавца – под суд.