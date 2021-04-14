Аферисты обманули жительницу Красноярска на 5 миллионов рублей, представившись киберполицейскими Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте текущего года в полицию обратилась 52-летняя красноярка. Женщина рассказала, что в декабре прошлого года телефонные аферисты обманули ее на 5 миллионов рублей. Об этом «КП-Красноярск» стало известно из собственных источников.

Все началось 17 октября 2020 года. Красноярке начали звонить незнакомцы, которые представлялись работниками банка. Они сообщили, что на нее оформлены кредиты в Хабаровске на 5 миллионов рублей. Затем к обману присоединились лжеполицейские из якобы киберотдела. Аферисты заверили, что для розыска мошенников нужно оформить новые кредиты на ту же сумму – 5 миллионов рублей.

Красноярка, не заметив подвоха, согласилась и выполнила требования псевдополиции. Она поняла, что стала жертвой обмана лишь, когда с ней прервали выходить на связь. После этого женщина обратилась к реальным полицейским.

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