Власти Железногорска решили открыть новое кладбище по соседству с детскими лагерями Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Железногорска определились с местом под новое кладбище. Его разместят неподалеку от двух детских лагерей «Орбита» и «Горный». А также дачных сообществ. Такая новость горожан не порадовала. Во-первых, потому что дети: зачем сочетать несочетаемое? Пусть и в километре от лагеря, но все равно неэтично и нелогично. Во-вторых, дачники опасаются, что по весне талая вода с погоста потечет к ним в огороды. Люди узнали, что слушания прошли еще в 2019 году, но никто об этом не знает.

Ситуацию «ТВК Красноярск» прокомментировал первый заместитель главы Железногорска по общим вопросам Михаил Будулуца. Подтвердил, что кладбище хотят построить в этом месте. Проект, по его словам, соответствует санитарным нормам, прошел общественные слушания и геодезическую экспертизу. Осталось только пройти госэкспертизу. Что касается дачников, то, по мнению чиновников, кладбище под боком им выгодно – тогда к ним проведут электричество.

То есть в 21 веке остались дачные массивы, где не проведено электричество?