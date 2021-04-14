Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края оставили под стражей до 16 июня. Фото: министерство лесного хозяйства

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова. 12 апреля Железнодорожный районный суд вновь продлил ему меру пресечения и оставил в СИЗО еще почти на 2 месяца – до 16 июня. Таким образом, срок нахождения под стражей составит 8 месяцев 29 дней, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

Напомним, что Димитрий Маслодудов и его брат Юрий Маслодудов обвиняются в коррупции. По версии следствия с марта 2018 по март 2020 года министр оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию «Краслесторг». Конкретно способствовал тому, чтобы тому под видом санитарных вырубок выделялись крупные участки леса в Енисейском районе.

Как оказалось, номинальными учредителями компании были знакомые, а управлял ею фактически брат. В результате махинаций выгода экс-министра и его брата составила более 7 миллионов рублей.