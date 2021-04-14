Власти Красноярска снесут самовольные гаражи у Покровского собора Фото: ИВАНОВА Диана

Власти Красноярска решили зачистить еще два участка от незаконных построек – возле старинного Покровского собора в историческом центре города и на острове Молокова. В первом случае речь идет о четырех гаражных боксах на улице Сурикова, 26, на участке «неразграниченной государственной собственности». Как и когда они там появились, не уточняется. Но, согласитесь, гаражи на территории, которая примыкает к храму – это неуместно. При проверке документации выяснилось, что все они построены самовольно. Поэтому – под снос. Если владельцы за два месяца их не разберут и не вывезут, это сделают работники управления капитального строительства, а затем владельцам выставят счет.

Также «под бульдозер» отравятся и два недостроенных заброшенных здания на острове Молокова. Оба – бетонные, занимают площадь 377 и 225 квадратных метра. Остров собираются благоустраивать, превратить в зону отдыха, построить там музей покорителей Севера. Во время рейда, который проводился с участием представителей мэрии и прокуратуры, там нашли около 20 таких построек без документов. Так что их будут убирать.