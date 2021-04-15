Погода в Красноярске на 15 апреля 2021: будет пасмурно и тепло до +7 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ненастье и осадки не торопятся покидать город и задержатся на некоторое время. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 15 апреля 2021 года.

По данным гидрометцентра, в четверг 15 апреля днем будет +7 градусов. Несмотря на высокую температуру, будет пасмурно и дождливо. При этом в городе стихнет ветер до 2 метров в секунду.

Ночь также будет сравнительно теплой – до +4 градусов. Осадки прекратятся, но поднимется ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 736-741 мм рт.ст.

По прогнозу Яндекс.Погоды, осадков 15 апреля не ожидается, несмотря на пасмурную погоду. Днем и вечером температура составит +7 градусов. Ночью же немного похолодает – до +5 и поднимется ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 735-741 мм рт.ст.