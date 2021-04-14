РУСАЛ выпустил алюминий с самым низким «углеродным следом»

В цехе КрАЗа Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания РУСАЛ объявила об успешном выпуске алюминия с самым низким в отрасли «углеродным следом» – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла. Произведенный алюминий экологически чистым более чем на 99%.

Металл изготовили на Красноярском алюминиевом заводе по технологии инертного анода. Суточная производительность нового электролизера с инертными анодами составляет около одной тонны алюминия при силе тока 140 тысяч ампер.

Производство алюминия Фото: Мария ЛЕНЦ

- В январе текущего года мы объявили о цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, а к 2030 году – сократить их по крайней мере на 35%. Сегодня я с гордостью могу заявить о том, что мы сделали большой шаг к ее достижению, и это станет прорывом для всей отрасли, - отметил лорд Грегори Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group.

Грегори Баркер пояснил, что по новой технологии инертные аноды заменяют обычные углеродные аноды с использованием инертных, нерасходуемых материалов – керамики или сплавов. Это приводит к значительному сокращению выбросов парниковых газов в процессе плавления. У алюминия, произведенного таким способом, «углеродный след» ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85%. Кроме того, в процессе получения алюминия по этой технологии выделяется кислород: один инертный анод вырабатывает такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса.

Отметим, что металлургический сегмент компании En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, является мировым лидером в создании и развитии технологии использования инертного анода. Передовая технология позволит сократить выбросы от производства алюминия до нулевого уровня.