В Туве в смерти полуторамесячного ребенка обвиняют его мать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве в смерти полуторамесячного ребенка обвиняют его мать. К сожалению, происходит подобное часто. И причиной всегда становится небрежность. Расследование уголовного дела уже завершено и с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Поэтому в пресс-службе тувинского следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Трагедия произошла 26 декабря 2020 года. 26-летняя мать легла спать на диван вместе с девочкой. Было около получи. А когда женщина проснулась около 7 часов утра, то обнаружила, что кроха не дышит и не подает признаков жизни. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии. Женщина во сне придавила своим телом ребенка, который в силу своего беспомощного состояния не мог себя спасти. Мать свою вину полностью признала, но изменить-то уже ничего нельзя.