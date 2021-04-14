Появились подробности задержания третейского судьи в Красноярске

Стали известны подробности задержания третейского судьи в Красноярске. Фото: УФСБ по краю

Накануне, 13 апреля, стало известно о задержании жителя Красноярска, которого подозревают в крупном мошенничестве. Первоначальную информацию предоставили сотрудники Управления ФСБ по краю. У мужчины с собой было удостоверение судьи Красноярского Высшего Третейского суда. Его взяли с поличным при получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск дополнили информацию. Подозреваемому 30 лет. Ему стало известно, что следователи краевой полиции не так давно возбудили уголовное дело о создании организованной группы сутенеров, которая занималась организацией интимных услуг. Дело, кстати, громкое.

Подозреваемый вышел на родственника одного из тех сутенеров, кто сейчас находится в СИЗО. И предложил ему помощь по схеме: он поможет закрыть уголовное дело в обмен на 500 тысяч рублей. Родственник сообщил об этом в ФСБ, там разработали операцию по задержанию. И в назначенное время упаковка меченных пятитысячных купюр оказалась в руках подозреваемого. Ну, а дальше дело техники.

Кстати, как сообщили в полиции, удостоверение третейского судьи сейчас проверяется на подлинность.

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