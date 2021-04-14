В Красноярске пустую студию продают по цене элитной недвижимости – за 22 миллиона рублей. Фото: сайт N1

В Красноярске на продажу выставлена интересная квартира. Объявление появилось на сайте одного из крупных агентств недвижимости. С виду – обычная студия, площадью 26 квадратных метров (вместе с балконом, коридором и санузлом). Совершенно пустая, без мебели. На 17-м этаже 19-этажного дома на улице Лесников, 27. Сам дом сдан в эксплуатацию в 2020 году. В описании сказано, что отделка улучшенная получистовая. Из бонусов, которые должны привлечь потенциального покупателя – вид на Енисей и на «Столбы».

В общем, заурядный такой вариант, если бы не одно «но» - стоимость квартиры. Продается она по цене элитной недвижимости – за 22 290 600 рублей. Выходит, что 1 квадратный метр стоит 857 331 рубль. Это самая космическая цена за квадрат, которая только существовала в Красноярске за всю его историю. Квартира выставлена на продажу 19 февраля.

Не может ли тут быть ошибки? Это самая первая мысль, которая приходит в голову. Цена на подобные квартиры-студии в городе сегодня колеблется в пределах 2 миллионов рублей, то есть в 10 раз меньше. Может, при публикации данных риэлторы случайно добавили лишний ноль? Но может быть и реальный запрос продавца – хотеть, как говорится, имеет право.

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