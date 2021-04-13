В Красноярске мужчина уговорил четырех подростков делать закладки Фото: Мария ЛЕНЦ

34-летний житель Краснодарского края приехал в Красноярск в феврале текущего года. Вести законную жизнь гостю с юга России не хотелось, и он решил зарабатывать распространением наркотиков. Но своими руками делать закладки мужчина не хотел.

Тогда кубанец привлек четырех подростков. Он поселил молодых людей в съемную квартиру в Северном и уговорил заниматься распространение закладок с наркотиками. Юноши согласились.

В момент задержания у них нашли около 200 граммов наркотиков. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере».

Кроме того, против краснодарца вскоре будет возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.