В Норильске сторонник «Правого сектора» вербовал мужчину для войны в ДНР Фото: Мария ЛЕНЦ

По версии краевого следкома, приверженец украинской экстремисткой организации «Правый сектор», запрещенной в России, познакомился с жителем Норильска. С 27 марта по 4 апреля 2021 года украинец в интернет-переписке уговаривал северянина, умеющего обращаться с оружием и владеющего навыками ведения боевых действий, воевать на Донбассе со стороны Украины.

Завербовать норильчанина не удалось. Мужчину раскрыли и задержали сотрудники ФСБ по Красноярскому краю. Следователи же возбудили уголовное дело по статье «вербовка лица в деятельность экстремистской организации». Теперь ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.