В Красноярске нарушения при проведении ремонта нашли на 70 новых дорогах

Фото: мэрия Красноярска

Специалисты городской администрации проверили дороги, отремонтированные в период с 2018 по 2020 годы. Все эти объекты находятся на гарантии.

Обследования свежеотремонтированных дорог проводятся ежегодно. Как правило, срок гарантии – 3 года. Дорожники проверяют каждый подобный объект. Всего в перечне находится 170 «гарантийных» дорог.

Сейчас специалисты нашли нарушения при ремонте на 70-ти объектах. И это не предел, так как проверки продолжаются.

В мэрии Красноярска сообщают, что недобросовестные подрядчики будут переделывать работу за свои деньги. Аналогичные условия стоят и перед подрядчиками, ремонтирующими парки и скверы. Обследование этих объектов запланировано на май текущего года.

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Специалистам предстоит отремонтировать опоры и пролеты строения ЖД-моста, а также мостовое полотно дороги и ограждения. Окончание работ запланировано на 30 сентября. (подробности)