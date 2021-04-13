Красноярский футбол покоряет Россию

Красноярский клуб «Тотем» вышел в финал Всероссийского смотр-конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!», организованного Российским футбольным союзом.

Как отмечают организаторы, конкурс призван найти по всей стране лучшие практики в области развития массового футбола, вовлекающие взрослых и детей, мужчин и женщин в занятия одним из самых популярных видов спорта в мире. Партнером конкурса выступает федеральный проект «Спорт – норма жизни», входящий в национальный проект «Демография».

ФК «Тотем» уверенно прошел два первых этапа конкурса «Россия – футбольная страна!» в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола». Проект клуба «Мы все – одна команда» получил высшие оценки в Красноярском крае, а затем вошел в число победителей по Сибири. Впереди самый сложный национальный этап конкурса РФС. Награждение победителей состоится 12 мая в рамках финального матча Кубка России.

В РФС мыслят стратегически: в перспективе конкурс должен стать стимулом для активных людей, мотивировать их развивать действующие инициативы и создавать новые. Только так, уверены в организации, Россия превратится в настоящую футбольную страну, где каждый желающий получит возможность заниматься футболом, а самые талантливые смогут реализовать свой шанс в профессиональном спорте.

Только за последние пять лет число ребят, занимающихся в футбольном клубе «Тотем», увеличилось в несколько раз. Если в 2016 году в «Тотеме» начитывалось 90 юных футболистов, то в 2020-м уже 463 игрока, а в планах на ближайшее будущее удвоить и этот высокий показатель. И что важно – дети из многодетных семей и ребята, чьи родители находятся в сложном материальном положении, получают в клубе возможность заниматься бесплатно.

«Наши успехи – результат кропотливой работы всей команды клуба, а также партнёров, плечом к плечу с которыми мы добиваемся результатов. Нам очень приятно, что этот труд большого количества людей по достоинству оценивается на самом высоком уровне. Безусловно, для нас это является мотивацией работать ещё больше, достигая всех поставленных целей» – рассказал президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов.