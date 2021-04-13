В Красноярске судью Высшего Третейского суда задержали по подозрению в покушении на мошенничество

Фото: ФСБ по Красноярскому краю

Судью Красноярского Высшего Третейского суда задержали сотрудники ФСБ в краевой столице. По версии силовиков, в марте текущего года судья получил 500 тысяч рублей от жителя Красноярска. За эти деньги судья обещал освободить его родственника из-под стражи в СИЗО, сообщает региональное управление ФСБ по краю.

Фото: ФСБ по Красноярскому краю

Подозреваемого задержали при получении денег. Купюры оказались помечены.

В итоге красноярские полицейские возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Решается вопрос о мере пресечения.

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Операцию проводили силовики Управления ФСБ по Красноярскому краю, они уже побывали с обысками в рабочем кабинете и по месту жительства задержанного. (подробнее)