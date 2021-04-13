В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 118 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 118 человек. В общей сложности диагноз «коронавирус» подтвердился у 68 359 тысяч красноярцев. Тем прироста заболеваемости ковидом за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Также выздоровели от коронавируса в регионе еще 99 пациентов за сутки. С начала пандемии излечились от болезни и выписались из больниц 63 157 человек. Число активных случаев заражения – 5 202.

Продолжается прирост летальных случаев. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. За все время в регионе от COVID-19 скончались 3 307 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 17 233 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1168 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 566 863, из них за последние сутки 341, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.