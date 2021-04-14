Погода в Красноярске на 14 апреля 2021: ожидаются похолодание до +6 и снег с дождем Фото: Мария ЛЕНЦ

Ненастные дни не торопятся уходить из города. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на 14 апреля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в среду днем температура поднимется максимум до +6 градусов. Небо будет затянуто тучами и пойдет дождь. Кроме того, синоптики обещают порывы западного ветра – до 5 метров в секунду.

Ночью к дождю присоединится снег. Ветер немного стихнет – до 4 метров в секунду. Также ожидается похолодание до +1 градуса. Атмосферное давление в течение дня – 738-740 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды еще менее оптимистичный. Днем ожидается пасмурная погода и дожди. Воздух прогреется лишь до +5 градусов, а порывы ветра будут достигать 6 метров секунду.

К вечеру похолодает до +1 градуса и пойдет снег, но ветер ослабнет до 4 метров в секунду. Ночью погода принципиально не изменится – снегопад усилится, а ветер останется. Атмосферное давление в течение дня – 747-749 мм рт.ст.