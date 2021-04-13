СУЭК организует шахматные соревнования в рамках КЭФ

Шахматный турнир на КЭФ-2018. Фото: пресс-служба компании

Компания СУЭК выступит соорганизатором шахматного турнира, который пройдет на площадке КЭФ-2021. Соревнования будут посвящены 20-летию «Сибирской угольной энергетической компании» Андрея Мельниченко. Поучаствовать в поединках смогут все желающие участники форума.

Отметим, что шахматный турнир станет одним из финальных мероприятий КЭФ. Он состоится 16 апреля в 14.00 часов в онлайн-формате на интернет-сервисе lichess.org.

СУЭК уже проводила шахматные турниры в рамках КЭФ. Так, в 2018 году компания совместно с администрацией губернатора Красноярского края провела в молодежный день форума Открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. В фестивале приняли участие около 100 школьников – детей сотрудников крупнейших промышленных корпораций и воспитанников красноярской шахматной школы. Почетным гостем турнира стал международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Почетный гость турнира в 2018 году Анатолий Карпов. Шахматный турнир на КЭФ-2018. Фото: пресс-служба компании

- Современный шахтер – это человек, который имеет дело со сложным, высокотехнологичным оборудованием, и шахматы как нельзя лучше учат концентрации внимания, умению оперативно принимать решения, видеть перспективу, причем такое обучение доступно даже самым маленьким жителям шахтерских городов – будущей горняцкой смене, - отметил Вадим Зарудный, куратор шахматного направления в СУЭК, заместитель директора по связям и коммуникациям.

Проект СУЭК «Шахматы – шахтерским регионам» реализуется в регионах присутствия компании с 2016 года. Его участниками стали около 4,7 тысяч школьников. СУЭК оснащает шахматные классы в школах оборудованием и методической литературой, приглашает для обучения учащихся опытных гроссмейстеров, финансирует выезды перспективных юных шахматистов на соревнования. Так, в настоящее время группа воспитанников проекта из Бородино отстаивает честь края на Первенстве России среди детей и Всероссийском соревновании «Первая лига».