Волонтеры помогут красноярцам выбрать объекты благоустройства на 2022 год

Реализованный в 2020 году проект «Тренажерный парк под открытым небом» в сквере Победителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Более 130 волонтеров присоединились к проекту, чтобы помочь жителям выбрать значимые общественные пространства и оставить за них свой голос.

- Среди волонтеров не только молодые люди, но и «серебряные волонтеры» - активные горожане старшего поколения. Кроме того, к проекту присоединятся представители общественных молодежных организаций и объединений, - рассказала и.о. руководителя главного управления молодежной политики и туризма Анна Астаева. – Точки работы волонтеров будут расположены в торговых центрах, на площадях и в скверах. Добровольцы помогут всем желающим авторизоваться на единой общероссийской платформе через соцсети или номер телефона и проголосовать за понравившийся проект.

Сейчас участники проекта учатся работать с интернет-приложением и выстраивать коммуникацию с жителями города. Обучение проходит в онлайн-формате.

Работы по благоустройству парка в Солнечном в 2020 году Фото: Мария ЛЕНЦ

- Добровольцы будут не только рассказывать о программе «Формирование комфортной городской среды», но и убеждать отдать свой голос за благоустройство того или иного общественного пространства, рассказывать горожанам о проектах, - отметила директор волонтерского центра «Доброе дело» Красноярского края Наталия Хромых.

ВАЖНО

Участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства может принять каждый гражданин России старше 14 лет. Проголосовать можно только один раз. Общероссийская платформа www.za.gorodsreda.ru – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».