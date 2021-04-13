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Недвижимость13 апреля 2021 8:33

Под Красноярском отремонтируют мост на Енисейском тракте

Подготовительные работы начались 12 апреля
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: КГКУ "КрУДор"

Фото: КГКУ "КрУДор"

«КрУДор» сообщает, что в Емельяновском районе начнется ремонт моста через ручей на 22-м километре трассы Красноярск-Енисейск между Шуваево и Придорожным. Мостовики уже приступили к подготовительным работам.

Специалистам предстоит отремонтировать опоры и пролеты строения ЖД-моста, а также мостовое полотно дороги и ограждения. Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Руководитель «КрУДор» Андрей Журавлев пояснил, что сейчас мост находится в плохом состоянии. Сейчас эксперты оценивают потенциал прочности. Мосту уже более 50 лет, а после ремонта он простоит еще несколько десятков лет.

Для проведения работ придется изменить схему движения транспорта. Для автомобилистов оставят лишь одну полосу. Также на объекте будут установлены предупреждающие дорожные знаки. Очередность встречных потоков будут регулировать светофоры в автоматическом режиме.

Строительство и ремонт