ГИБДД не рекомендуют красноярским водителям менять резину в апреле Фото: ИВАНОВА Диана

В красноярской ГИБДД советуют водителям не торопиться с «переобуванием». На текущей неделе синоптики прогнозируют похолодание, ночные заморозки и осадки.

Середина апреля – не лучшее время для замены зимних шин на летние, поскольку ночная температура нередко опускается ниже нуля, а утром образуется гололед. Этот месяц исключением не стал. Полицейские призывают красноярцев соблюдать максимальную аккуратность на загородных трассах и ночью, так дорожные условия могут застать врасплох даже самых опытных водителей.

Лучшее время для смены резины, по мнению специалистов, это мая, но и тогда могут быть свои нюансы:

- Рекомендуем автомобилистам менять резину не раньше мая, притом в первых числах последнего месяца весны в нашем регионе также возможны минусовые температуры, и, как следствие, гололедица, - добавляют в ГИБДД.

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