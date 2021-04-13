В Красноярске за неделю поймали еще 47 антимасочников Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские и чиновники подвили итоги антимасочных рейдов за прошедшую неделю – с 5 по 11 апреля. Проверяли автобусные остановки, заведения общепита и магазины. В итоге специалисты составили на нарушителей масочного режима 47 протоколов.

Ревизоры проинспектировали 437 объектов – 340 объектов торговли, 12 предприятий общепита и 85 остановок. Нарушения были обнаружены на 76 объектов. Было проведено около 360 бесед с красноярцами.

- Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений, - сообщает мэрия Красноярска.

Напомним, что нарушителям масочного режима грозят штрафы:

- для граждан – 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

В городской администрации напоминают, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом, об эпидбезопасности забывать нельзя.

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