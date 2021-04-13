Под Красноярском в Енисее мертвым нашли 18-летнего юношу, пропавшего в августе Фото: Мария ЛЕНЦ

18-летний Алексей Артамонов пропал в Красноярске еще 29 августа 2020 года. Руководитель волонтеров Ольга Василишина рассказала «КП-Красноярск», что парень исчез внезапно – он вышел из дома на Калинина и просто перестал выходить на связь. Поиски молодого человека продолжались почти 8 месяцев и закончились трагедией.

Тело Алексея нашли случайные прохожие в Енисее в Сухобузимском районе. Обстоятельства гибели юноши неизвестны. Делом уже занялись следователи, которые выясняют, была ли смерть красноярца насильственной.

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Предварительная версия такова: мальчик отправился гулять, когда его бабушка ушла из дома по делам. Прыгать с крыши надворных построек в сугробы – это привычные сельским детям забавы, на которые взрослые смотрят сквозь пальцы. (подробности)

Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым

Вышел из гаража у остановки «Агропром», но дома так и не появился. Близкие очень переживали, искали, где только возможно, обратились к волонтерам. (подробности)