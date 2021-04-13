«Ростелеком» поддержал участников выставки-конкурса «Технотворчество Хакасии — 2021»

«Ростелеком» выступил партнером выставки-конкурса технических проектов школьников и студентов «Технотворчество Хакасии — 2021». Это ежегодное мероприятие, которое организует Хакасский технический институт — филиал Сибирского федерального университета.

В этот раз в нем приняли участие 130 человек со всей республики. В 22 номинациях были представлены десятки разработок в сфере энергетики, строительства, дизайна, авиатехники, радиосвязи, робототехники, интеллектуальных систем и мобильных приложений. «Ростелеком» наградил участников конкурса призами и сувенирами.

«Нам важно быть в прямом диалоге с молодежью, которая увлечена современными технологиями. Возможно, это именно те люди, которые в будущем станут частью нашей команды и реализуют свои идеи, работая в компании. По сути, “Технотворчество Хакасии” — это потенциальный кадровый резерв, и мы с удовольствием принимаем участие в подобных мероприятиях», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Традиционно конкурс позволяет выявлять и поддерживать таланты. Нынешние победители и призеры получили преимущество для зачисления в Сибирский федеральный университет.