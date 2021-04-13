В Якутии помощника лесничего обвиняют в получении взятки лодочным мотором и винтами Фото: Мария ЛЕНЦ

Все началось еще в 2019 году в Ленском районе. Инженер по охране леса – помощник лесничего поймали организацию на нарушениях лесного законодательства в тайге недалеко от поселка Пеледуй. Работники предприятия использовали лесной проезд без разрешения, сообщает СК по Республике Саха (Якутия).

Чтобы избежать ответственности руководитель фирмы поручил подчиненному «решить вопрос» с помощником лесничего. Инженер согласился «забыть» нарушение закона за лодочный мотор и два гребных винта.

Через некоторые время он действительно получил желаемое – лодочный мотор «Yamaha» за 551 тысячу рублей и два винта за 21 тысячу рублей. Воспользоваться полученной взяткой помощнику лесничего не успел – его раскрыли полицейские. Было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере».

Свою вину мужчина так и не признал. Однако улик хватило для предъявления обвинения. Дело уже передано в суд.