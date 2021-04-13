В Красноярске дети рисуют сирень

Рисунок Регины Кадуцкой Фото: личный архив

Почти 50 ребят прислали на конкурс рисунков «Сиреневый день» свои работы. И это только начало! Ведь заявки принимаются до 18 апреля. А это значит, что у каждого воспитанника детского сада в Красноярске (частного или государственного) или же детского образовательного центра есть шанс стать участником и победить!

Что для этого нужно? Нарисовать сирень! В любых ее проявлениях. Задача воспитателей после сфотографировать шедевры своих воспитанников и оформить заявку на странице конкурса на сайте «Комсомолки».

Например, Дарья Авдеева из детского сада №273 изобразила настоящий сиреневый сад, в котором гуляет девочка с собакой. А Регина Кадуцкая из детского сада №9 нарисовала чудесный букет сирени в красивой вазе.

Рисунок Дарьи Авлеевой Фото: личный архив

С 19 по 26 апреля стартует голосование, итоги подведем 30 апреля.

Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ. Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Добавим, что этот конкурс – это часть большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день», который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

В этом году планируется высадить в разных уголках нашего города 250 кустов сирени, из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года.

КСТАТИ

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 15 мая 2021 года.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.