В Красноярском крае начнет работу новый лесопожарный центр

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что новый лесопожарный центр вскоре начнет работу. Комплектование комплекса обошлось в сумму 5 миллиардов рублей.

Новый лесопожарный центр получил статус межрегионального. Сотрудники структуры будут бороться с возгораниями на отдаленных северных территориях. Уже сейчас оснащение комплекса состоит из 120 единиц техники – в него также входят 6 вертолетов. Кроме того, губернатор выделили 45 миллионов рублей на доукомплектование штата водителей спецтехники.

Добавим, что с инициативой создания Лесопожарного центра к президенту РФ обратился Александр Усс. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал ее.

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