За выходные в Красноярске сотрудники ГИБДД выявили 44 пьяных водителей

Еще 4 были задержаны после звонков местных жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается активная борьба с нетрезвыми водителями. Так, за минувшие выходные, сотрудники ГИБДД обнаружили сразу 44 нетрезвых водителя. Как сообщают в ведомстве, про часть из них сообщили сами жители.

Для тотальной проверки в этот раз были выбраны места возле увеселительных заведений в Центральном, Советском и Ленинском районах города. Сотрудники ДПС останавливали поголовно почти весь поток и выясняли, кто из водителей употреблял в этот вечер.

Еще четверых водителей в нетрезвом виде удалось задержать при помощи «синей» линии. Жители Красноярска сами звонят по телефону 263-10-19 и сообщают о том, где и на какой машине замечен пьяный автолюбитель. В большинстве случаев информация подтверждается.