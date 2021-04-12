В Красноярске моют улицы большими дорожными машинами

Фото: Администрация Красноярска

К помывке Красноярска после зимы подключили дорожную технику. Теперь улицы города будут не только прометаться, но еще и омываться при помощи больших машин. Как сообщают в мэрии, помимо дорог, коммунальщики моют урны, остановки и фасады здания.

Пока работы ведутся только на центральных улицах. Но после того, как они будут прибраны, то технику перегонят и на другие участки.

Как происходит уборка? Большая дорожная машина сильной струёй воды сбивает грязь и пыль от центра дороги к так называемой прилотковой части - к бордюру. Затем, через некоторое время, здесь проходит дорожный пылесос и собирает эту грязь в свой кузов.

Такая технология уборки позволяет быстрее убрать дорогу, избавляет проезжую часть от пыли. А в летнее время такое орошение асфальта позволяет понизить его температуру, защитив от жары горожан.