Объем выдачи ипотеки ВТБ в Сибири в первом квартале превысил 23 млрд рублей

ВТБ в Сибирском федеральном округе в первом квартале нарастил продажи ипотеки до 23,8 млрд рублей - на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка.

По данным банка Новосибирская область стабильно занимает третье место по объему выдач ипотеки ВТБ в целом по России и лидирует в Сибирском федеральном округе (7,9 млрд рублей). В Красноярском крае за первые три месяца банк предоставил населению 4,7 млрд рублей ипотечных кредитов, в Иркутской области – 2,9 млрд рублей, в Алтайском крае и Республике Алтай – 2,7 млрд рублей. С января по март текущего года клиенты ВТБ в Сибирском Федеральном округе оформили порядка 11 тысяч кредитов.

В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи банка в Сибири превысили 11 млрд рублей – на 45% больше, чем в феврале текущего года. В целом по стране объем продаж ипотеки превысил 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля.

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.