Девятилетний лихач на квадроцикле сбил двух пешеходов недалеко от Красноярска

ФОТО: ГИБДД

В Емельяновском районе Красноярского края произошло ДТП с участием 9-летнего водителя квадроцикла. Как сообщают в ГИБДД, ребенок сбил двоих пешеходов. Мужчины серьезно не пострадали.

Мальчик ехал в шлеме по Центральной улице, а затем съехал с проезжей части и сбил двоих пешеходов. Мужчины серьезно не пострадали, одному из них была оказана разовая медицинская помощь, второй вообще обошелся без неё.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП, устанавливают, разрешили ли родители мальчику прокатиться на квадроцикле, откуда у ребенка доступ к технике и как часто он катается.

В отношении родителей передан административный материал в отдел по делам несовершеннолетних «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Им грозит штраф до 500 рублей