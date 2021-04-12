Молодежь и космос – это будущее: Красноярский экономический форум стартовал с молодежной площадки

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На основном пленарном заседании Молодежной площадки «Поколение 2030» сегодня, в День космонавтики, обсуждают влияние космических технологий на разные сферы жизни, и как цифровая трансформация меняет отрасли и города. Главная тема площадки «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса» приурочена к 60-летию полета человека в космос.

«Молодежная площадка сопровождает Красноярский экономический форум практически с начала его создания. Она стартовала в День космонавтики – это символично, ведь космос у нас ассоциируется с будущим, а наше будущее в ваших руках. Я вам желаю удачных находок, открытий и вдохновения. И, как говорил Юрий Гагарин, «Поехали!», – сказал заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

«Красноярский край сейчас – это место, где молодежь может реализовывать свои мечты, - считает руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Напомним, Молодёжная площадка «Поколение 2030» Красноярского экономическовго форума проходит 12-13 апреля в онлайн- и офлайн-форматах. С полной программой площадки можно ознакомиться на сайте pokolenie2030.ru.

Трансляцию офлайн- и онлайн-мероприятий можно посмотреть на stream.кэф21.рф. Доступ к трансляции свободный. Оставлять комментарии могут только авторизованные онлайн-участники КЭФ.