Еще 14 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 121 человека. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразился 68 241 человек. Тем прироста заболеваемости ковидом, по данным Роспотребнадзора, составляет – 0,2%.

Число выздоровевших от коронавируса за сутки вновь пришло к трехзначным числам. От болезни вылечились еще 100 человек. За все время излечились от коронавируса и выписались из больниц 63 058 пациентов. Число активных случаев на 12 апреля – 5 183.

Увеличилось и число летальных случаев. За сутки жертвами коронавируса стали еще 14 человек. В общей сложности от COVID-19 скончались 3 295 красноярцев.

- На сегодня 17 067 человек под наблюдением врачей (+1178 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1001 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 566 502 (+1408 за последние сутки), - сообщает оперштаб Красноярского края.