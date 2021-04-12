Красноярск готовится к сезону летних пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

С наступлением весны в Красноярске резко возрастает пожароопасная обстановка. Этот период традиционно сопровождается выжиганием сухой травы, которая, порой приводит к крупным возгораниям. Пожарные напоминают:

- Очистите территорию дачи, частного дома от горючих отходов, мусора, сухой травы и листвы;

- запрещается устраивать свалки горючих отходов у поселений;

- запрещается разводить костры в сухую, жаркую и ветреную погоду, а также при введении особого противопожарного режима.

Кроме того, специалисты призывают не разводить костры при выезде на природу и не загромождать проезды и противопожарные разрывы, так это мешает работе пожарных и проезду техники.

Чтобы не случилось беды, жители частных домов и дачники должны соблюдать следующие простые правила: у каждого жилого строения рядом должна находиться бочка с водой, противопожарный инвентарь и приставная лестница, на крыше также должна быть лестница – достигающая конька крыши, окна чердаков и подвалов должны быть остеклены, а двери закрыты.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается хранить легковоспламеняющиеся материалы, старую мебель и хозяйственные вещи. Кроме того, категорически запрещено проводить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки территории.