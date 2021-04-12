Где в Красноярске сфотографироваться с космонавтом выше вас в 10 раз?

Не пропустите возможность сделать уникальное фото! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Красноярске состоится сразу несколько важных событий, посвященных первому полету в космос. Необычный сюрприз приготовили красноярцам организаторы Красноярского экономического форума, который открылся сегодня, в День космонавтики.

В кампусе Сибирского федерального университета установили космонавта в скафандре, с которым может сфотографироваться любой желающий!

Размеры впечатляют! Его высота 17 метров - то есть примерно 10 человеческих ростов, ширина - 5,6 метра.

Кстати, главная тема молодежной площадки КЭФ-2021 связана с космосом: «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса».

Молодежь из 12-ти российских регионов поделится своими идеями на самые разные темы, связанные с космосом и цифровизацией: современные каналы связи, технологии машинного обучения, виртуальную и дополненную реальность в образовании, городской среде и бизнесе, а также искусственный интеллект и космический туризм. Все эти достижения создаются благодаря орбитальной и наземной инфраструктуре и уже сегодня меняют взаимоотношения между государством, бизнесом и гражданами на всех уровнях.