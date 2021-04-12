Изучали, любовались и удивлялись: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» открыли для себя Восточный вход на «Красноярские Столбы»

Новые знания, впечатления, природа , свежий воздух и подарки - отличный выходной! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» создан для тех семей, которые сумели стать родными для чужих детей с трудной судьбой. Клуб помогает им организовать досуг и нестандартно провести выходной день всем вместе. Главная тема «Клуба выходного дня» каждый год разная. В этом году она посвящена Году науки и технологий в России. И участники Клуба убедятся, что наука – это увлекательно, увидят возможности для научно-популярных и образовательных занятий в нашем городе. Выбор мест неслучаен, они все работают со школьниками.

Изучаем Такмак! Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая встреча «Клуба выходного дня» прошла в детском технопарке «Кванториум». Вторая – в научно-познавательном центре на Восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы». Здесь постоянно проводят занятия со школьниками, посвященные сибирской природе и «Красноярским Столбам». А в свободное от занятий время сюда может зайти любой желающий.

Игроваая площадка не только для детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мы получили образовательную лицензию и стали единственным учреждением в системе особо охраняемых природных территорий, кто имеет такую лицензию», — объяснила замдиректора национального парка «Красноярские Столбы» по научной работе Анастасия Кнорре.

Кроме знакомства участников «Клуба выходного дня» с наукой была еще одна задача – показать семьям с приемными детьми новое место семейного досуга, которое появилось в Красноярске совсем недавно, в декабре 2020 года. Здесь сделали познавательную детскую площадку с элементами метеостанции (термометр, снегомерная рейка-ростомер, флюгер, ловец облаков); игровые зоны (качели, горки, деревянный ксилофон); места отдыха, а также фотозоны. Альпинисты каждый год заливают в Гранитном карьере ледяную стену, где проводят тренировки и соревнования, - это место уже стало достопримечательностью Красноярска!

Есть уютный и гостеприимный визит-центр, теплые туалеты, парковка – все сделано очень комфортно!

Изучаем природу "Красноярских Столбов". Фото: Мария ЛЕНЦ

«Экскурсия была просто замечательная, узнали много интересного и отдельное спасибо организаторам за подарки. И детям, и взрослым здесь очень понравилось», - поблагодарила Елена Данилова.

«Получили новые знания, обновили старые, любовались красотами, дышали свежим воздухом, открыли для себя новое место отдыха. Будем ходить сюда всей семьей», - говорит Вера Максимец.

Кстати, все наши участники побывали на Восточном входе впервые!

Следующий выход «Клуба выходного дня» - в детский научный клуб СФУ, об этом мы расскажем через неделю, 19 апреля.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.