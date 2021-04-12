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Общество12 апреля 2021 9:26

Компания МТС подарила спортинвентарь красноярскому центру соцобслуживания «Советский»

30 пар палок для занятий скандинавской ходьбой помогут пожилым людям сохранить активность
Полина КУЗНЕЦОВА
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Клуб скандинавской ходьбы при центре соцобслуживания «Советский». Фото: КГБУ СО «КЦСОН «Советский»

Клуб скандинавской ходьбы при центре соцобслуживания «Советский». Фото: КГБУ СО «КЦСОН «Советский»

Компания МТС передала комплексному центру социального обслуживания населения «Советский» инвентарь для занятий скандинавской ходьбой. В центре работают клубы по разным направлениям, в зависимости от желания и способностей клиентов – группы по декоративно-прикладному творчеству, компьютерной грамотности.

Сезон открыт. Фото: КГБУ СО «КЦСОН «Советский»

Есть и специальный спортивный клуб, он объединяет людей пожилого возраста, которые хотят быть в форме. Сохранить здоровье и активность им помогают занятия скандинавской ходьбой. Тем более что такие упражнения доступны практически всем, для ходьбы нужны лишь удобная одежда и специальные палочки.

Группа на острове Татышев. Фото: КГБУ СО «КЦСОН «Советский»

- Это самый простой способ оздоровления пожилых людей и тех, кому нужна реабилитация. В клуб занятий скандинавской ходьбой приходили клиенты со своим инвентарем. А теперь могут присоединиться и те, у кого не было возможности самостоятельно купить палочки для ходьбы, - рассказала директор центра «Советский» Тамара Баранова. – Мы сотрудничаем с МТС не в первый раз, они всегда видят потребности пожилых людей. Поэтому когда компания предложила помощь в приобретении палок для скандинавской ходьбы, мы с удовольствием ее приняли. Теперь у клуба еще больше возможностей организовать прогулки на свежем воздухе для получателей социальных услуг. Очень рады! Сезон уже начали – выезжаем на Гремячую гриву, остров Татышев.

За более подробной информацией работы клуба по скандинавской ходьбе можно обратиться по адресу: Красноярск, ул. Никитина, 1Б, тел. 212-52-91.