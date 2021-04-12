Красноярцев приглашают на выставку «Сибирская дача»

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 по 18 апреля в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «Сибирская дача», традиционно открывающая садово-огородный сезон в Красноярске. Площадка станет местом встреч для дачников, садоводов и огородников, желающих приобрести семена, саженцы и всё необходимое для загородного отдыха.

Основные разделы выставки:

- Приусадебное и дачное хозяйство;

- Дачное и загородное строительство;

- Садовая архитектура и ландшафтный дизайн;

- Детали интерьера;

- Приусадебное растениеводство.

Участники готовы представить гостям выставки: мини-технику, садово-огородный инвентарь, инструменты для приусадебного и дачного хозяйства, коттеджи, садовые домики, отопительные системы, бани, парники, теплицы и многое другое.

Для посетителей выставки пройдет серия бесплатных консультаций, лекций и мастер-классов, а также будет организована консультационная площадка по ландшафтному дизайну.

В рамках выставки пройдет розыгрыш призов по входным билетам, среди призов – беседка, купель, теплица, саженцы и многое другое. Все желающие могут принять участие и испытать свою удачу!

Будем ждать Вас в МВДЦ «Сибирь» по адресу: Авиаторов, 19.

15-17 апреля с 10:00 до 18:00,

18 апреля с 10:00 до 16:00