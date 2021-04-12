Красноярцев приглашают на выставку «Сибирская дача»

Фото: Мария ЛЕНЦ
С 15 по 18 апреля в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «Сибирская дача», традиционно открывающая садово-огородный сезон в Красноярске. Площадка станет местом встреч для дачников, садоводов и огородников, желающих приобрести семена, саженцы и всё необходимое для загородного отдыха.
Основные разделы выставки:
- Приусадебное и дачное хозяйство;
- Дачное и загородное строительство;
- Садовая архитектура и ландшафтный дизайн;
- Детали интерьера;
- Приусадебное растениеводство.
Участники готовы представить гостям выставки: мини-технику, садово-огородный инвентарь, инструменты для приусадебного и дачного хозяйства, коттеджи, садовые домики, отопительные системы, бани, парники, теплицы и многое другое.
Для посетителей выставки пройдет серия бесплатных консультаций, лекций и мастер-классов, а также будет организована консультационная площадка по ландшафтному дизайну.
В рамках выставки пройдет розыгрыш призов по входным билетам, среди призов – беседка, купель, теплица, саженцы и многое другое. Все желающие могут принять участие и испытать свою удачу!
Будем ждать Вас в МВДЦ «Сибирь» по адресу: Авиаторов, 19.
15-17 апреля с 10:00 до 18:00,
18 апреля с 10:00 до 16:00