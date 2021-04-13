Погода в Красноярске на 13 апреля 2021: ожидаются сильный ветер и дождь со снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

В город вновь приходит ненастная погода. Публикуем, какой будет погода в Красноярске 13 апреля 2021.

По данным Яндекс. Погоды, утро 13 апреля в Красноярске начнется со снегопада и ветра с порывами до 5 метров в секунду. Температура – плюс 2-4 градуса. Днем воздух прогреется до +6 градусов и даже выглянет солнце, а снег сменится небольшим дождем. Ветер же не успокоится.

Вечером похолодает до +2 градусов и вновь пойдет снег, но не такой обильный, как утром. Ночью же осадки не прекратятся, а температура опустится до +1 градуса. Зато стихнет ветер – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление на протяжение дня – 747-749 мм рт.ст.

По данным гидрометцентра, во вторник днем будет до +7 градусов, пасмурно и дождливо. Синоптики обещают западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Ночью температура опустится до 0 градусов, а вместе с дождем пойдет и снег. Атмосферное давление – 742-743 мм рт.ст.