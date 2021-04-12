Якутский аэропорт возобновил работу после сильного снегопада

Несмотря на серьезные последствия снегопада, взлетно-посадочная полоса была оперативно готова к приему самолетов Фото: Мария ЛЕНЦ

Якутский аэропорт, закрывавшийся из-за аномального снегопада, вновь заработал. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, несмотря на погодные условия, взлетно-посадочная полоса расчищалась круглосуточно и была подготовлена к приему самолётов довольно оперативно.

Авиакомпании, принявшие решение отложить рейсы в Якутск, уже начали прибывать в аэропорт. Посадку совершили несколько бортов из Москвы, Сочи и Новосибирска. Самолёты начали приземляться с 04:00 утра по местному времени.

Напомним, что из-за аномальной погоды якутский аэропорт был закрыт и не смог принять 5 запланированных рейсов. Всему виной был сильнейший снегопад, обрушившийся на Якутск накануне. Кроме того, в республиканской столице бушевал северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

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В списке задержанных авиарейсов – два из Москвы, а также по одному из Новосибирска, Санкт-Петербурга, и Владивостока, авиакомпаний «Якутия» и S7. Свою работу воздушная гавань столицы республики начнет 12 апреля в 04:00 утра по местному времени, сообщает пресс-служба аэропорта Якутск. (подробности)