Директора комбината школьного питания из Красноярска обвиняют в краже 3 миллионов рублей

Бывшему директору комбината грозит до 10 лет лишения свободы

В Красноярске против бывшего директора комбината школьного питания возбуждено уголовного дела по статье «Растрата в особо крупном размере». Женщину обвиняют в том, что она украла у ведомства 3 миллиона рублей. Как сообщают в прокуратуре, обвинительно заключение утверждено, материалы дела переданы в суд.

По версии следствия, экс-руководительница комбината вносила в документы для бухгалтерии завышенную стоимость и количество продуктов для питания школьников. За 2017-2018 год чиновница таким способом заработала около 3 миллионов рублей. Все деньги она перечислила на расчетные счета подконтрольных ей организаций.

Во время расследования уголовного дела на имущество бывшего директора наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей.

Если вина чиновницы будет доказана, то ей грозит штраф и лишение свободы до 10 лет.